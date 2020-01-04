В Microsoft предупредили о прекращении поддержки Windows 7

Вашингтон, 4 января. Корпорация Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7 с 14 января, через 10 дней «семерка» перестанет обновляться и не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

В компании отметили, что Windows 7 была разработана при совершенно другом уровне киберугроз более 10 лет назад и появление новых технологи создало необходимость пересмотра операционной системы. При создании десятой версии ОС во главу угла разработчики ставили защиту от киберугроз, отметили в пресс-службе Microsoft в России.

В условиях отсутствии поддержки окажется под вопросом защищенность Windows 7, а ее пользователи рискуют стать «добычей» для киберпреступников.

В Microsoft посоветовали пользователям обновить устройства, если те не отвечают современным требованиям. Установка новой операционной системы, вероятнее всего, снизит производительность таких гаджетов.

Кроме того в компании отметили, что устаревшие устройства не поддерживают основные возможности безопасности десятой версии Windows, в том числе системы распознавания отпечатков пальцев и лиц.

Ранее в Microsoft узнали, что северокорейским хакерам удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. В середине декабря компания подала иск в суд. Изначально данные были засекречены. По данным телеканала, в исковом заявлении компания утверждает, что два хакера получили незаконный доступ к неким важным компьютерным сетям клиентов компании. Имена киберпреступников не разглашаются. По данным корпорации, они являются членами группировки Thallium из КНДР.