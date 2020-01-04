Львовский журналист назвал Киев «неухоженным общежитием»

Львов, 4 января. Журналист львовского издания zaxid.net Павел Зубюк сравнил столицы Российской Федерации и Украины, назвав при этом Киев «второсортной» копией Москвы.

«Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», — пишет львовский журналист, называя столицу Украины «неухоженным общежитием».

По мнению Зубюка, Киев представляет собой худшую версию Москвы, где все проблемы времен руководства Лужкова доведены до максимума — хаотичная точечная застройка, пробки, снос исторических зданий, безвкусица новых построек.

Украинский журналист отмечает, что новое руководство Москвы сделало «дельные выводы» в ряде вопросов, в то время как Киев развивается в пагубном направлении.

На данный момент Киев представляет собой город, где «строительной мафии» подчинена местная власть, где запугивают местных жителей, которые недовольны застройкой их района, где вечные пробки, а общественный транспорт за исключением метрополитена не способен организовано перевозить пассажиров, подчеркивает Зубюк.

Автор критикует, как и украинскую, так и российскую столицу за «спальные районы», которые представляют собой «уродливые человейники». Зубюк пишет, что несмотря на то схожесть таких районов, дороги в Москве на порядок лучше.

Подводя итог, автор заявляет, что Киев — концентрат всех «государственных болячек» Украины.