Военные ЗВО получат партию «Панцирей-С» в 2020 году

Санкт-Петербург, 4 января. Ленинградская армия ВВС и ПВО получит партию самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в 2020 году. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В рамках государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники — самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЗВО, военнослужащие уже прошли соответствующее обучение.

В конце декабря генеральный директор предприятия «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров рассказал журналистам об изготовлении первой опытной партии новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ».

Предварительные испытания САУ прошли в Свердловской области, сообщила «Газета.ру». Семизоров отметил, что «машина будущего» значительно опережает как отечественные, так и зарубежные аналоги.