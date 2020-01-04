Иран потребовал от Совбеза ООН осудить убийство Сулеймани

Тегеран, 4 января. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совет Безопасности ООН осудить убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

В послании, адресованном генсеку ООН, а также председателю Совбеза ООН, написано, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязанности и «осудить незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны Вашингтона».

В письме сказано, что Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой право на принятие необходимых мер в связи с этим «ужасным преступлением» — в том числе, на самооборону.

Американские вооруженные силы 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Министерство обороны США подтвердило, что инициатором проведения операции был президент Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что отомстит за смерть Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает публицист Анатолий Вассерман. Трамп таким образом пытается спасти свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также уверен в том, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом.