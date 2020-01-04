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Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

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Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Нью-Йорк, 4 января. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял совершенное США убийство генерала Касема Сулеймани к развязыванию войны. С заявлением дипломат выступил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, США уже начали войну против Ирана. Ее новой главой стало убийство «одного из главных и самых любимых в народе генералов».

«Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — подчеркнул Маджид Тахт-Раванчи.

Комментируя заявления главы Госдепа США Майкла Помпео о том, что Касем Сулеймани якобы представлял угрозу американцам, посол напомнил, что «этому нет никаких доказательств».

Маджид Тахт-Раванчи также заявил, что операцию США по устранению Сулеймани Иран приравнивает к началу войны.

«На самом деле это была военная акция со стороны Соединенных Штатов, направленная против иранского народа», — сообщил дипломат, отметив, что с мая 2018 года Вашингтон ведет экономическую войну с Ираном в одностороннем порядке.

По его словам, США оказывают сильное экономическое давление на иранский народ, но теперь американцы «открыли новую главу».

Американские Вооруженные силы в пятницу нанесли по окрестностям Багдада ракетный удар, в результате которого погибли Касем Сулеймани и еще несколько человек. Иранский генерал командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне объясняют атаку попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана.

Анатолий Вассерман считает, убийство Сулеймани результатом предвыборной гонки в США. Трамп вынужден таким образом спасать упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене рейтинги, отметил эксперт в интервью ФАН.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил Федеральному агентству новостей, что убийство Сулеймани можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США.

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Источник: CNN
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