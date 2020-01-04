Пресс-секретарь Зеленского назвала его «одним из самых влиятельных людей в мире»

Киев, 4 января. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что тот становится «одним из самых влиятельных людей в мире».

Юлия Мендель разместила в Facebook пост, в котором она резюмировала свои достижения за семь месяцев работы на должности пресс-секретаря президента Украины.

«Среди достижений минувшего года считаю первый профайл (личная страница. — Прим. ФАН) украинского президента в (журнале. — Прим. ФАН) The New Yorker и первую обложку (газеты. — Прим. ФАН) Time с украинским президентом», — написала Юлия Мендель.

По ее словам, это заслуга не столько пресс-службы президента, сколько Владимира Зеленского.

«Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году», — констатировала пресс-секретарь президента.

Ранее новогоднее поздравление Владимира Зеленского высмеял глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Он назвал обращение президента Украины к крымским татарам «комичным».

«Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским. Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году», — заявил глава автономии.

По словам Умерова, лучший подарок, который может сделать Киев для крымчан в 2020 году — повзрослеть и признать выбор жителей полуострова в пользу родного дома, России.