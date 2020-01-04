Samsung представил новые флагманские смартфоны

Москва, 4 января. Компания Samsung представила два новых флагманских смартфона — Galaxy Note10 Lite и S10 Lite.

Первый получил тройную основную камеру со стандартным и ультраширокоугольным макрообъективами. Стандартная камера имеет разрешение 48 мегапикселей, ультраширокоугольная — 12 мегапикселей.

Камера с макрообъективом получила разрешение в пять мегапикселей. Фронтальная камера на 32 мегапикселя установлена в верхней части дисплея. Оптика дополнена системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.

Смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 855, располагает 128 гигабайтами встроенной и шестью или восемью гигабайтами оперативной памяти в зависимости от комплектации.

Galaxy Note10 Lite отличается тем, что поддерживает работу с позволяющим делать заметки и управлять некоторыми функциями гаджета удаленно электронным пером S Pen. Оперативная и встроенная память у смартфона имеют тот же объем, что и S10 Lite. Модель комплектуется разработанным Samsung процессором Exynos 9810.

На гаджет установлена тройная основная камера с широкоугольным, стандартным и телезум-объективами с разрешением в 12 мегапикселей. Фронтальная камера модели имеет разрешение в 32 мегапикселя.

И Note10 Lite и S10 Lite оснащены 6,7-дюймовыми FullHD+ экранами. В России стоимость первой модели составит 33 990 рублей, второй — 44 990 рублей. В продажу смартфоны поступят в середине января.

Ранее RT сообщило, что смартфоны Galaxy S10+ и Galaxy Note10+ от Samsung оказались на втором месте рейтинга наиболее популярных смартфонов 2019 года. Существенным плюсом корейского производителя названо наличие ряда моделей по различным ценам.