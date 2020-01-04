США шантажируют Иран выбором «правильного пути» после убийства Сулеймани

Вашингтон, 4 января. США рассчитывают, что Иран после убийства генерала Касема Сулеймани выберет «правильный путь» переговоров, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«У Ирана есть два пути. Один — это путь дальнейшей эскалации, и он приведет в никуда иранский народ и режим… Если они выберут путь эскалации, это будет очень плохим решением», — говорит советник президента США по национальной безопасности

По словам О'Брайена, альтернативой для Тегерана являются переговоры с Вашингтоном, отказ от ядерной программы и «эскалации в регионе». Также он потребовал от иранской стороны «прекратить брать заложников» и начать «вести себя как нормальная страна».

Американские вооруженные силы 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что инициатором проведения операции был президент США Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает публицист Анатолий Вассерман. Трамп таким образом пытается спасти свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также уверен в том, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом.