В Сенате США хотят помешать Трампу развязывать войну с Ираном

Вашингтон, 4 января. Сенатор от Демократической партии США Тим Кейн внес на рассмотрение американского Сената резолюцию, в которой предлагается законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без разрешения Конгресса.

Резолюция была внесена на фоне убийства в Ираке в результате спецоперации США иранского генерала Касема Сулеймани.

Американский Конгресс имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий, однако исполнительная власть проводит множество военных операций на территории других стран, обосновывая их прошлыми разрешениями Конгресса и необходимостью защищать граждан США.

«Вопрос о том, должны ли ВС США участвовать в военном конфликте с Ираном, может быть решен после полного информирования Конгресса и общественности относительно ставок в этом конфликте, после публичных дебатов и после голосования в Конгрессе, как и задумано в конституции», — говорится в резолюции.

Резолюция предусматривает запрет Трампу на любые «враждебные действия» против Тегерана в течении 30 дней, если не будет получено разрешения Конгресса.

Члены Демократической партии возмущены тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации противостояния с Ираном. Также они не довольны тем, что Белый дом заранее не проинформировал их о старте спецоперации. Республиканцы в своем большинстве поддерживают действия Трампа, учитывая тот факт, что у республиканцев большинство в Сенате, резолюция Кейна скорее всего обречена на провал.

Пентагон подтвердил, что инициатором проведения операции по устранению Сулеймани был президент США Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что по мнению Дональда Трампа Касема Сулеймани «следовало уничтожить еще много лет назад», также Трамп сказал, что генерал ответственен за смерть «миллионов людей».