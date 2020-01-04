В ООН предостерегли другие страны от поддержки воюющих сторон в Ливии

Нью-Йорк, 4 января. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что любая иностранная поддержка воюющих сторон только усугубит конфликт в Ливии.

«Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и возобновлению политического диалога всеми сторонами. Любая иностранная поддержка воюющих сторон только усугубит продолжающийся конфликт и еще более усложнит достижение мирного и всеобъемлющего политического решения», — говорится в заявлении.

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что продолжающиеся нарушения введенного резолюцией Совета Безопасности 1970 (2011) эмбарго на поставки оружия только усугубляют ситуацию, отметил Хак. По его словам, для создания благоприятствующих прекращению военных действий условий строгое соблюдение эмбарго чрезвычайно важно.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию законопроект. Такое решение было принято после того, как уличенное в связях с террористами Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар вскоре объявил всеобщую мобилизацию, сообщило RT.

«Сегодня мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию, — подчеркнул ливийский военачальник. — Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам».

ЛНА под командованием Хафтара с 2014 года ведет направленную против захвативших ливийские земли боевиков операцию «Аль-Карама».

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. ФАН установил, что, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, Анкара уже давно поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы.