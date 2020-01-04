Кадыров уверен, что убийство Сулеймани обернется непредсказуемыми последствиями

Грозный, 4 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими вооруженными силами, предупредив о непредсказуемых последствиях такого хода.

«Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным», — пишет Рамзан Кадыров.

Американские вооруженные силы 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что инициатором проведения операции был президент США Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает публицист Анатолий Вассерман. Трамп таким образом пытается спасти свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также уверен в том, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом.