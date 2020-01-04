Два акробата из России пострадали во время представления в Амстердаме

Амстердам, 4 января. Два акробата из России упали с десятиметровой высоты во время представления в театре «Карре» в Амстердаме. Об этом в пятницу сообщило информационное агентство ANP.

С высоты около 10 метров во время представления «Всемирный рождественский цирк» одновременно сорвались мужчина и женщина.

«Речь идет о паре из России, которая исполняет номер под названием «Небесные ангелы». Они известны тем, что выступают без защитной сетки», — рассказал продюсер представления Хенк ван дер Мейден.

По данным СМИ, мужчина упал на женщину. Акробаты были немедленно госпитализированы, в больницу оба поступили в сознании. Врачи называют серьезными травмы одного из артистов.

Ван дер Мейден отметил, что сразу после инцидента из зала была выведена вся публика, а выступление отменено. В субботу и воскресенье представления пройдут, как и запланировано.

Расследованием инцидента займется специальная инспекция при Министерстве социальных дел и занятости Нидерландов, так как происшествие рассматривается как произошедшее на рабочем месте.