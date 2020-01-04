Трамп заявил, что США подготовились на случай ответа Ирана за убийство Сулеймани

Вашингтон, 4 января. США определили цели для новых ударов на случай ответных действий Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом в пятницу заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«У США самые мощные в мире Вооруженные силы. У нас лучшая в мире разведка. Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана», — подчеркнул президент США.

Трамп заверил, что Вашингтон всегда будет стремиться к «гармонии и дружбе со всеми нациями мира» и «обеспечивать интересы хороших людей».

В пятницу США нанесли удар по окрестностям Багдада, в результате которого погибли командовавший иранским подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек.

Пентагон подтвердил, что провести атаку распорядился президент США. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. США не предупредили об атаке власти Ирака.

В Минобороны РФ заявили, что убийство иранского генерала приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, сообщила «Газета.ру».

В ведомстве назвали неоспоримыми заслуги Сулеймани в борьбе с террористами ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) в Сирии. Гибель генерала будет иметь негативные последствия, как для региона, так и для всего мира, подчеркнули в Минобороны.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает Анатолий Вассерман. Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил Федеральному агентству новостей, что убийство Сулеймани американцами можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.