Американский эксперт Славин назвала Путина единственным, кто сможет вразумить Иран и США

Вашингтон, 4 января. Эксперт Атлантического совета в Вашингтоне Барбара Славин назвала президента РФ Владимира Путина единственным, кто сможет вразумить Иран и США.

По ее мнению, убийство иранского генерала Касема Сулеймани увеличит влияние Тегерана в регионе, так как местному населению будет труднее протестовать против роли Ирана. США окажутся вытеснены из Ирака, так как убийство такого видного иранца нарушает соглашение о присутствии США в Ираке ради борьбы террористической группировкой ИГ1 (запрещена в России. — Прим. ФАН). Вероятность полномасштабной войны между странами, зависит от того, как ответит на убийство Сулеймани Тегеран и от реакции на это президента США Дональда Трампа, считает Славин.

«Пожалуй, единственный мировой лидер, который может вразумить Дональда Трампа и иранцев, — это Владимир Путин. Тем не менее Россия, а также Китай выигрывают от этих безрассудных действий США, которые уменьшают способность США играть сильную роль на Ближнем Востоке», — цитирует Славин РИА Новости.

Эксперт отмечает, что Иран будет тщательно выбирать время и способ нанесения ответного удара. У Тегерана есть многочисленные партнеры, которые помогают в поиске целей и проведении нападений, напомнила Славин. Особенно она выделила ливанскую группировку «Хезболлах». Также Иран может использовать для нападения на американскую инфраструктуру или инфраструктуру союзников США «свои растущие кибернетические возможности», заявила эксперт.

По ее словам, действия Вашингтона также окончательно ликвидируют ядерное соглашение с Ираном.

Военные США 3 января нанесли по окрестностям Багдада ракетный удар, в результате которого погибли Сулеймани и еще несколько человек. Иранский генерал командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение удара дал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, таким образом Вашингтон пытается предотвратить войну, сообщила «Газета.ру». Трамп заявил, что генерал на протяжении последних 20 лет совершал теракты в целях дестабилизации Ближнего Востока.

1 Организация запрещена на территории РФ.