Немецкая путешественница пришла в восторг от трехнедельной поездки по России

Берлин, 4 января. Немецкая путешественница проделала путь из Германии до Японии через Россию. В своих путевых заметках она призналась, что Санкт-Петербург поразил ее своей красотой, а российские поезда удивили своей организованностью. Также на нее произвело впечатление гостеприимство россиян: ее соседки по купе накормили ее едой, хотя она и не хотела.

Из Германии до Японии можно добраться 11-часовым рейсом, а можно потратить две недели и добраться пароходами и поездами через Россию. Путешественница Лара Мари Мюллер выбрала второй путь, так как он экологичнее, и выделила на дорогу еще лишнюю неделю — чтобы успеть осмотреться. В итоге ее путешествие продлилось 22 дня.

Ее путь начался на севере Германии, где она села на паром до Хельсинки. Несмотря на то, что он совсем не знала финского, она все равно понимала, как там все устроено. Однако все изменилось, как только она села на автобус до Санкт-Петербурга. Все пассажиры кроме нее были русскими, и она не могла даже объяснить водителю что хочет выйти.

В Петербурге немка бесплатно остановилась у одной женщины по программе коучсерфинга. Она посоветовала туристке посетить экскурсию по крышам. Как признается сама Лара Мари Мюллер, Петербург поразил ее своей красотой.

Через три дня немка отправилась в Москву. Дорога заняла не более пяти часов.

«Меня поразило, насколько организованно протекает поездка по российской железной дороге», — пишет в своих путевых заметках немецкая путешественница.

В отличие от Германии тут нет толкотни, потому что каждое место уже зарезервировано. Она отмечает, что в России в поездах даже приносят обед прямо к вашему месту.

После визита в российскую столицу, у нее было в планах совершить путешествие по Транссибирской магистрали. Всю дорогу до Иркутска немка посвятила чтению книг и написанию путевых заметок.

В поезде ее попутчицами оказались две пожилые женщины.

«Это потрясающе: хотя мы практически не могли объясниться на словах, у них получилось угостить меня своей едой, несмотря на то что я ничего этого не хотела. То самое российское гостеприимство», — пишет путешественница.

Единственный минус которая она выделила — только один душ.

Она провела два дня в Иркутске и даже совершила поход к Байкалу. Затем еще четыре ночи она добиралась до Владивостока.

На восточном отрезке Транссиба иностранцев стало больше: Лара Мари Мюллер познакомилась с испанской пенсионеркой, француженкой, собравшейся изъездить Восточную Азию на велосипеде, и израильтянином, который отказался от перелетов ради экологии.

Из Владивостока она планировала отправиться на пароме в Южную Корею, но рейс не состоялся, а замена предусмотрена не была. Поэтому Лара Мари Мюллер купила билет на самолет.

В Сеуле ее поразило плотность населения. В то время как в Сибири на квадратный километр приходится три человека, то в столице Южной Кореи — 500. В Корее она отметила переполненный транспорт и постоянные очереди. В итоге немка села на паром, и благополучно достигла японской Осаки, откуда на автобусе доехала до Токио.

По ее подсчетам, трехнедельное путешествие на поездах и паромах оказалось менее вредным для климата, нежели прямой перелет из Германии в Токио.