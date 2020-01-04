США внесли в список террористических организаций связанную с Ираном группировку

Вашингтон, 4 января. США внесли связанную с Ираном иракскую группу «Асаиб Ахль аль-Хак» (ААН) и ее лидеров в список террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента.

Решение принято на следующий день после убийства в Ираке нескольких лидеров иракских шиитских группировок и иранского генерала Касема Сулеймани.

«ААН и ее лидеры являются жестокими доверенными лицами Исламской Республики Иран. Действуя от имени своих хозяев в Тегеране, они используют насилие и террор для продолжения усилий иранского режима по подрыву суверенитета Ирака», — цитирует госсекретаря Майка Помпео пресс-служба дипведомства.

В сообщении говорится, что организация «активно финансируется и обучается» силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Корпус ранее был признан США террористической организацией, элитным батальоном «Аль-Кудс» командовал генерал Касем Сулеймани.

В Госдепе США называют возглавляемую братьями Лайтом и Кайсом аль-Хазали AAH поддерживаемой Ираном вооруженной организацией и отмечают, что с 2006 года она взяла на себя ответственность за более чем шесть тысяч нападений на силы США и коалиции.

Военные США 3 января нанесли по окрестностям Багдада ракетный удар, в результате которого погибли Сулеймани и еще несколько человек. Иранский генерал командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение удара дал президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, сделать это надо было много лет назад, сообщила «Газета.ру». В Вашингтоне объясняют операцию попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.