Боррель рассказал о последствиях эскалации ситуации в Ираке после убийства Сулеймани

Брюссель, 4 января. Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что эскалация конфликта в Ираке угрожает всему региону.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели на территории Ирака спецоперацию по устранению генерала Касема Сулеймани.

По словам Борреля, нынешний виток насилия в Ираке должен быть остановлен, до того, как он выйдет из-под контроля.

«Евросоюз призывает все участвующие стороны и тех партнеров, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность, а также ответственность в этот критический момент. Еще один кризис рискует поставить под угрозу годы усилий по стабилизации Ирака», — говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС.

Он утверждает, что эскалация в Ираке «угрожает всему региону».

Боррель заявляет о необходимости диалога и усилий по укреплению взаимопонимания, чтобы выработать долгосрочные решения для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

«Европейский союз готов продолжать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы способствовать ослаблению напряженности и обратить вспять динамику конфликта», — резюмировал Жозеп Боррель.

Как сообщает «Газета.ру», ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров осудили убийство Касема Сулеймани.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США.

Публицист Анатолий Вассерман также заявил ФАН, что убийство Сулеймани является результатом начавшейся в США предвыборной гонки.