МВБ США оценило потенциальные угрозы для страны после убийства Сулеймани

Вашингтон, 4 января. Угроз американским территориям после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани на данный момент нет, сообщает и. о. министра внутренней безопасности США Чэд Вулф.

По словам Чэда Вулфа министерство внутренней безопасности готово противодействовать и бороться с любыми вызовами, с которыми столкнутся США.

«Хотя в настоящее время нет никаких конкретных, заслуживающих доверия угроз против нашей страны, министерство продолжает следить за ситуацией и работать с нашими федеральными, государственными и местными партнерами для обеспечения безопасности каждого американца», — заявил и. о. министра внутренней безопасности.

Вулф заявил, что он провел совещания для оценки потенциальных рисков и ответных действий для реагирования на «постоянно меняющийся характер угроз».

Вооруженные силы США 3 января нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение операции дал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне объясняют данное решение попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает публицист Анатолий Вассерман. Трамп таким образом пытается спасти свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт в интервью ФАН.

Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также уверен в том, что убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом.