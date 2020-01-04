Кортеж шиитского ополчения подвергся авиаудару в пригороде Багдада

Багдад, 4 января. Кортеж автомобилей шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подвергся авиаудару в пригороде столицы Ирака в субботу. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Инцидент произошел в в районе Эт-Таджи на севере Багдада. С воздуха был атакован транспорт, в котором находились члены командования «Аль-Хашд». По данным агентства Reuters, в результате бомбардировки погибли шесть человек.

Вооруженные силы США 3 января нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погибли командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение операции дал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне объясняют данное решение попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана.

Секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани, сообщила «Газета.ру». По его словам, генерал «погиб смертью мученика».