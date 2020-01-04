Постпред Сирии при ООН назвал казнью вне закона убийство Сулеймани американцами

Дамаск, 4 января. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари назвал устранение иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке убийством вне закона и казнью.

«Это незаконный акт убийства. Сирия считает это вопиющим актом агрессии, убийством, казнью иностранного гражданина в чужом государстве», — заявил Джаафари.

По словам дипломата, Сирийская Арабская Республика (САР) «строжайшим образом осуждает» приведшую к убийству Сулеймани «криминальную агрессию США». Действия Вашингтона повлияют на ситуацию во всем регионе, подчеркнул Джаафари.

Вооруженные силы США 3 января нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погибли Сулеймани и еще несколько человек. Иранский генерал командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение операции дал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне объясняют данное решение попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани — это результат предвыборной гонки в США, считает Анатолий Вассерман. Трамп вынужден таким образом спасать свои рейтинги, упавшие в связи с серьезными внутриполитическими конфликтами и ослаблением позиций США на мировой арене отметил эксперт.

Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что убийство Сулеймани американцами можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США.