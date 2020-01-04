Коровин заявил, что убийством Сулеймани США хотят втянуть Россию в масштабный конфликт

Одной из целей, которую ставили перед собой США, когда принимали решение об убийстве главы спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, является втягивание России в очередной конфликт в регионе с целью ослабления нашей страны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Россия не заинтересована в эскалации, пытаясь всячески локализовать свое присутствие, свою операцию границами Сирии, — уверен эксперт. — Но, безусловно, если очаг напряженности перекинется на соседние государства в виде открытого противостояния и открытых боевых действий, то Россия будет втянута не по своей воле в более масштабный конфликт. В чем мы не заинтересованы, отчего российское руководство всячески уклоняется все эти годы. Это может быть еще одним замыслом тех, кто стоял за покушением — спровоцировать Россию на более широкомасштабное участие в военных действиях за пределами Сирии».

При этом, по мнению собеседника ФАН, в этом есть свои плюсы для России, но только в случае сильной политики, которая должна быть принята в качестве стратегического императива. Минусы же, полагает Коровин, можно минимизировать, но для этого необходимо принять сильную стратегическую геополитическую линию.

«Гибель Сулеймани взорвет ситуацию, приведет к ее обострению и очень высокой эскалации. Последствия этого непредсказуемы. Американцы в очередной раз взрывают Ближний Восток нагло, вероломно открывая новый ящик Пандоры, выпуская оттуда все темные силы, которые рано или поздно обернутся против них самих», — считает он.

Директор ЦГЭ напомнил, что убийство Сулеймани — далеко не первый инцидент такого рода.

«США постоянно убивают официальных лиц различных государств, таких случаев были сотни, например, в Латинской Америке, десятки — после начала т.н. «Арабской весны» в Северной Африке и в Арабском исламском мире. Поэтому ничего удивительного: американцы действуют всегда именно таким образом — в рамках беззакония. Теперь США окончательно сбросили маску некоего борца за закон, за демократию, за права человека», — констатировал он.

Другое дело, отмечает член Изборского клуба, что США ранее предпочитали действовать не столько откровенно.

«Использовались агенты ЦРУ, т.н. «шакалы», которые зачищали неугодных, подстраивая автокатастрофы, либо заражая различными вирусами. Сейчас же произошел прямой ракетный удар, что является вопиющей, вызывающей выходкой, после которой государство, чей государственный высокопоставленный чиновник был уничтожен таким образом, имеет все моральные права объявить и начать войну против агрессора», — считает Коровин.

Вместе с тем Иран войны не хочет, но также для Тегерана неприемлемо закрепление США в регионе в качестве главной доминирующей силы.

«Поэтому Иран ведет себя более корректно, сдержанно, цивилизованно и в рамках закона, — отметил собеседник ФАН. — Не то, что американцы, которые — теперь уже без всяких оговорок — представляют из себя главного агрессора, источник войны, не только в регионе Арабского мира, в Северной Африке, но и во всем мире. Теперь очевидно, что Америка — агрессор, источник войны, главный нарушитель всех законов, попирающий международное право».

Валерий Коровин убежден, что после гибели Сулеймани всем странам мира нужно пересмотреть систему своих взаимоотношений с США, повесив на американцев ярлык беззаконников и агрессоров.

«И уже только после этого выстраивать какие-то двухсторонние отношения, вести переговоры. Делая при этом поправку на то, что США всегда вероломно нарушают закон, никогда не выполняют двухсторонние договоренности и действуют только в своих собственных интересах», — добавил он.

Что же касается последствий произошедшего для самого Ирана, то, по мнению эксперта, покушение с одной стороны создание тактические проблемы для этой страны, поскольку определенное время неизбежно уйдет на поиск кандидатуры, сопоставимой с Сулеймани. Вместе с тем, его гибель может усилить либеральные силы в Иране, и это, вероятно, также было одной из целей США.

«Сулеймани управлял главной дееспособной силой в Ираке и Сирии, частично в Ливии, — напомнил Коровин. Это т.н. шиитское ополчение, но, по сути, это военизированные структуры, хорошо подготовленные, хорошо экипированные, поддерживаемые властями Ирана, которые противостояли американской агрессивной политике в регионе. Не стоить забывать, что американцы действуют руками т.н. ДАИШ («Исламское государство»1, ИГИЛ1 — запрещенная в РФ террористическая ораганизация. — Прим. ФАН), структуры, которую США создали, поддерживали и использовали для разрушения законных режимов, в первую очередь — сирийского. Сулеймани был куратором этой шиитской сети и, соответственно, на нем держалась их эффективность, дееспособность, скоординированность вообще всех шиитских сил в регионе, включая ливанскую Хезбаллу и палестинские структуры, подконтрольные шиитам».

Собеседник ФАН полагает, что в связи с этим, Иран имеет моральное право реализовать и осуществить покушение, например, на министра обороны США на совершенно таких же основаниях — так как он мешает шиитами и в целом Ближнему Востоку вернуться в состояние мира и восстановления баланса безопасности.

«У Ирана теперь развязаны руки и есть возможность ответить симметрично, т.к. они не сдержаны больше никакими моральными ограничениями в нанесении акта возмездия, то есть, уничтожения американского чиновника подобного уровня. В США есть мощнейшая персидская диаспора, есть шиитские разветвленные сети. Это не призыв, а констатация того, что Иран больше ничего не сдерживает», — уверен Коровин.

Другим неожиданным последствием гибели Сулеймани с большой вероятностью станет мобилизация мусульман.

«Это мобилизует все исламские силы и консолидируют теперь уже шиитов с суннитами, с которыми у них существуют серьезные противоречия теологического характера, но после такого вероломства всем становится понятно, и суннитам тоже, что Америка — это абсолютный враг, абсолютный шайтан, который объединяет всех», — объяснил эксперт.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 декабря 2020 года целенаправленным ракетным ударом, нанесенным по распоряжению президента США Дональда Трампа с беспилотных летательных аппаратов, был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

«Если в последние годы вы были в больнице VA и видели, как у молодого человека отсутствуют конечности, есть достаточная вероятность, что за это отвечает Касем Сулеймани. Он, несомненно, враг Америки, и я рад, что он мертв, и мне не по себе, это была быстрая смерть», — написал американский лидер в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

В другом своем сообщении Трамп пишет, что Сулеймани виновен в смертях и увечиях тысяч американцев, а также, прямо и косвенно — в гибели миллионов людей.

«Генерал Касем Сулеймани за длительный период убил или тяжело ранил тысячи американцев и готовился убить еще многих ... но был пойман! Он был прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей, в том числе за недавнее большое количество», — также пишет в Twitter президент США.

В самом Иране в связи с гибелью Сулеймани объявлен трехдневный траур. «Гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала — горькая потеря. Но продолжение борьбы и достижение окончательной победы сделают жизнь убийц и преступников еще более горькой» — заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США, о чем ранее заявил в интервью Федеральному агентству новостей член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Публицист Анатолий Вассерман также отметил, что убийство Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки.

1 Организация запрещена на территории РФ.