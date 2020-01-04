Иран обвинил Германию в соучастии в убийстве Сулеймани

Тегеран, 4 января. Иран в связи с заявлением Германии по убийству генерала КСИР Касема Сулеймани считает Берлин соучастником жестоких и односторонних действий США, сообщает официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави

Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что убийство командующего батальоном «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

«Иран считает позицию властей ФРГ, поддержавших этот жестокий, односторонний и нарушающий международное право шаг Америки в какой-то степени соучастием в этих действиях», — заявил Аббас Мусави.

3 января 2020 года вооруженные силы США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Он командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение нападения дал президент Дональд Трамп. США объясняют данное решение попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.