Журналистка с антироссийскими взглядами возглавила ориентированный на Донбасс телеканал

Киев, 4 января. Экс-главный редактор телеканала «24», в эфире которого часто можно было услышать антироссийскую риторику, Елена Трибушная возглавит информационное вещание государственного телеканала на русском языке, ориентированного на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Главой информационного вещания [нового русскоязычного телеканала для Донбасса] станет Елена Трибушная, бывший главный редактор канала «24», в прошлом — заместитель главного редактора издания «Новое Время» и редактор журнала «Корреспондент», — сообщает пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Подчеркивается, что директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе 2020 года, а до этого момента исполнять его обязанности будет замдиректора Юлия Островская.

Как утверждает Трибушная, новый телеканал нацелен на информационную реинтеграцию жителей неподконтрольных Украине территорий.

«Цель нового телеканала — вернуть в украинское информационное и культурное поле сограждан, которые из-за войны шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», — сообщает украинское министерство.

Окончательная концепция вещания телеканала еще не выработана, это будет реализовано после избрания руководителя.

«Новый канал должен донести в своем эфире до людей, которые проживают на неподконтрольных территориях, правду о том, что происходит на Украине, и начать диалог с ними», — говорит первый замминистра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

Как ранее заявлял Максимчук, на первых порах телеканал будет совмещать функции развлекательного и информационного вещания.