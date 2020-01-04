В ООН отказались оценить законность действий США, повлекших гибель Сулеймани

Тегеран, 4 января. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отказался от оценки ракетного удара США по аэропорту в Багдаде, в результате которого погиб иранский военачальник Касем Сулеймани, на предмет соответствия международному праву.

По его словам, это все что генсек ООН может сказать по этой теме на данный момент.

«Я не недооцениваю важность этой темы, я только могу ответить, что это все, что генсек может сказать по этому поводу в данный момент», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос о том, собирается ли генсек анализировать действия Вашингтона с точки зрения соответствия уставу ООН.

Ранее было распространено заявление Антониу Гуттериша, в котором отмечалось, что руководство США и Ирана должны проявлять сдержанность, чтобы не позволить случиться новой войне в Персидском заливе. Также генсек ООН заявлял в беседе с главой МИД Ирана, что «глубоко обеспокоен ростом напряженности».

Фархан Хак также прокомментировал опубликованные в Twitter высказывания спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар о том, что убийство Сулеймани является «незаконным и нарушает международное законодательство в области прав человека». По словам Хака, она все это говорила «в качестве независимого эксперта».