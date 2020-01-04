МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терроризмом со стороны США

Тегеран, 4 января. Убийство вооруженными силами США генерала батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани является проявлением терроризма со стороны Вашингтона, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Сообщается, что министр иностранных дел Ирана Зариф заявил генсеку ООН Гутерришу о террористическом характере агрессии США, приведшей к гибели генерала Сулеймани, указав на большой авторитет, которым пользовался военачальник среди местных народов благодаря его роли в борьбе с террористами. Как подчеркивает глава МИД Ирана, все последствия этого акта лежат на американской террористической администрации.

Антониу Гутерриш в свою очередь «выразил обеспокоенность по поводу действий США» и сказал, что они «ведут к эскалации напряженности в регионе».

3 января 2020 года вооруженные силы США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Он командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение нападения дал президент Дональд Трамп. США объясняют данное решение попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.