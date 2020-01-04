Израильский политик раскритиковал Нетаньяху, поддержавшего США после убийства Сулеймани

Стамбул, 4 января. Оппозиционные израильские политики раскритиковали премьера страны Биньямина Нетаньяху за то, что тот ставит свои личные интересы выше государственных, пишет издание TRT World. Соответствующие заявления прозвучали на фоне поддержки Нетаньяху незаконных действий США после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Оппозиция уверена — Нетаньяху делает все для того, чтобы хоть как-то поднять свой рейтинг, обрушившийся в свете последних событий.

Отметим, что в ноябре прошлого года премьер-министру генеральным прокурором были предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем разным случаям. Чтобы получить иммунитет от судебного преследования, Нетаньяху требуется поддержка более половины депутатов кнессета.

Накануне Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством американцами Сулеймани. Премьер от лица всего Израиля похвалил американского президента Дональда Трампа за приказ о подлом ракетном ударе, в результате которого погиб иранский генерал. Впрочем Нетаньяху и ранее поддерживал незаконные действия США, которые только усугубляли и продолжают ухудшать обстановку на Ближнем Востоке. Сейчас пойманному на взяточничестве израильскому премьеру только и остается, что напоминать о себе на мировой политической арене подобными хвалебными речами в сторону американцев.

Соперник Нетаньяху на выборах Бени Ганц пообещал, что его партия «Кахоль Лаван» сделает все, чтобы премьер не получил иммунитета.

В минувшую среду Нетаньяху заявил, что будет добиваться депутатской неприкосновенности от судебного преследования по трем делам о взяточничестве. По его словам, выдвинутые против него обвинения являются политически мотивированными и он имеет право на защиту парламента.

Отвечая на выступление Нетаньяху, его главный соперник Бени Ганц, бывший главнокомандующий Вооруженными силами, возглавляющий Центристскую бело-голубую партию, сказал: «интересы Нетаньяху победят или победят национальные интересы…там будет крайнее правительство иммунитета или будет широкое правительство единства… Царство Нетаньяху или государство Израиль».

Ранее партия Ганца выпустила следующее заявление:

«Премьер-министр, погрязший в коррупционных обвинениях, не имеет морального и социального права принимать решения от лица израильского государства».

Бывший министр обороны страны, лидер политической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман также заявил, что его партия единогласно проголосует против запроса Нетаньяху об иммунитете.

«Государство Израиль стало заложником личной проблемы Нетаньяху. Ему плевать на левых, правых, религиозных или светских», — сказал он.

Хасан Имран, независимый политический аналитик и директор парижской организации юридической помощи One Justice, уверен в том, что Нетаньяху пытается найти политическое решение, потому что у него нет другого выхода из его правовых проблем.

«Он требует судебного разбирательства на выборах», — сказал Имран, пояснив, что у Нетаньяху есть два варианта: материальный и процессуальный иммунитет.

«Нетаньяху пытается добиться процессуального иммунитета, на который ему не могут быть предъявлены обвинения, пока он находится на своем посту», — сказал он.

В случае, если Нетаньяху не победит на выборах, он, скорее всего, в конечном итоге предстанет перед судом, а далее, что вероятно, окажется в тюрьме, считает Хасан Имран.

В пятницу США нанесли удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Он командовал элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Вашингтон считает террористической организацией.

Убийство американцами иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США. Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, США грубейшим образом нарушают международное право – сами назначили Сулеймани террористом, сами без суда и следствия исполнили собственный приговор.

Публицист Анатолий Вассерман также заявил ФАН, что убийство Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки.