Усманов рассказал, кто может стать его наследниками

Лондон, 4 января. Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен поделить свое наследство поровну между семьей и топ-менеджерами своей компании. Об этом глава холдинга USM («Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group) сообщил в интервью для британской газеты Financial Times.

В ходе разговора журналист поинтересовался, как предприниматель собирается решать вопрос «наследственности», на что Алишер Усманов ответил, что «жизнь не вечна», отметив, что ему в жизни помогали многие люди.

«50% семье, 50% — менеджерам, которые, на мой взгляд, заслуживают этого. Все, кто сегодня находится на высоких позициях в моем руководстве, примут участие», — заявил бизнесмен.

По словам Алишера Усманова, если судьба преподносит тебе дар — с этим нужно делиться.

«Такова моя природа. Если ты получил что-то от судьбы, ты обязан поделиться этим», — подчеркивает Усманов.

Он отмечает важную роль управленцев в его компании.

«Жизнь не длится вечно. Многие люди помогли мне, и я хочу помочь моей семье и моим менеджерам, отдав им мои акции», — говорит предприниматель.

Также Алишер Усманов заявил, что заинтересован в инвестициях в английский футбольный клуб «Эвертон».

Согласно данным рейтинга журнала Forbes за декабрь 2019 года Алишер Усманов входит в топ-10 российский миллиардеров, чье состояние за последнее десятилетие увеличилось наиболее всего, сообщает RT. Состояние предпринимателя выросло почти на 5,3 млрд долларов и составляет 12,6 млрд долларов. По данным журнала, Усманов находится на девятой строчке в рейтинге самых богатых бизнесменов в России.