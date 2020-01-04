Пранкеры Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Москва, 4 января. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс. Запись беседы публикована на их YouTube-канале.

Пранкеры позвонили американскому политику от имени 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Они сказали ей, что на данный момент наxодятся в Северной Каролине на протестной акции «в поддержку экологии острова Чунга-Чанга» и предложили Максин Уотерс произнести речь для «митингующих», переключив телефон на громкую связь.

«Я очень рада, что Грета с вами в Северной Каролине, где вы защищаете очень важный острова Чунга-Чанга. Самое главное сейчас — убедиться, что остров защищен, что вы даете ему всю поддержку, которую вы можете дать», — произнесла речь для «протестующих» американская конгрессвумен.

Также пранкеры сообщили Уотерс «конфиденциальную информацию» о встрече Греты Тунберг с президентом США Дональдом Трампом во время саммита ООН в сентябре.

«Я крикнула ему, чтобы он снова подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел ко мне, наклонился и тихо сказал: «Послушай меня внимательно, маленькая девочка, ты никогда не добьешься своей цели, как и те болваны из Конгресса, что пытаются обвинить меня», — поделилась с американской конгрессвумен якобы Грета.

Также Лексус и Вован заявили Максин Уотерс, что у них в распоряжении есть компромат на Дональда Трампа. Президент США якобы признался девочке в своем намерении оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против его оппонента на выборах Джо Байдена. Пранкеры сообщили, что им удалось записать речь Трампа, о том, что Байден «пойдет под суд вместе с шайкой экологов и демократов», для которых он приготовил «отдельные клетки».

Российские пранкеры также заявили, что юная экоактивистка «не может спать и есть», когда видит Дональда Трампа по телевидению, сообщают «Известия».

Шведская школьница стала известна после своего выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда экоактивистка обвинила политиков в том, что они думают о своих деньгах, а не изменении климата.