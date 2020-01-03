Антитурецкий митинг состоялся в Бенгази

Барабанным боем и антитурецкими лозунгами встретили жители Бенгази решение парламента Турции, разрешающее ей военное вмешательство во внутриливийский конфликт. И решимость манифестантов прямо указывает на то, что в случае начала реализации планов вооруженного вторжения, оно, это вторжение, не будет для турецкой армии легкой прогулкой.

Напомним, что парламентарии с Анатолийского полуострова приняли это решение 2 января, и «за» проголосовали 325 депутатов Великого национального собрания Турции из 509-ти. Однако, если группировка ПНС, под чьим контролем находится сейчас Триполи, встретила это известие с воодушевлением, то реакцию большей части Ливии можно охарактеризовать, как гнев.

Активист Мухаммад Истахри с трудом удерживается от крепких выражений в адрес потенциального агрессора:

«Мы выбили террористов из Дэрны и теперь Дэрна свободна. Мы выбьем их и из нашей столицы, знай об этом, Эрдоган! Твоя помощь врагам Ливии не остановит нас и мы придём на помощь нашим братьям в Триполи! Сегодня мы выступаем не против турецкого народа, а против его правительства! Остановись, Эрдоган, если не хочешь, чтобы против тебя поднялись все ливийцы, включая детей и женщин!»

Сегодня можно не сомневаться, что это решение турецких властей вызвано успехами операции «Аль Карама», которая развернулась уже в пределах Триполи.

К настоящему моменту бойцы Халифы Хафтара вышли к крупнейшей транспортной артерии города – трассе Тарик аль Матар, а на севере столицы считанные километры отделяют их от центральной городской площади.