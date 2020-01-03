Лавров на фоне убийства Сулеймани призвал США отказаться от незаконных силовых методов

Москва, 3 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя гибель иранского военачальника Касема Сулеймани, заявил госсекретарю США Майку Помпео, что операции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право и «заслуживают осуждения».

Сообщается, что глава МИД заявил, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН, при этом на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения.

Лавров отметил, что данный ход США «чреват тяжелыми последствиями для мира и стабильности в регионе».

Российский дипломат считает, что подобные мероприятия провоцируют новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также он сообщил, что Москва настоятельно рекомендует Вашингтону отказаться от незаконных силовых методов для достижения своих целей и решать любые споры за столом переговоров.

Как передает RT, генсек ООН Антониу Гуттереш в беседе с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил обеспокоенность действиями США, отметив, что они приведут к эскалации напряженности в регионе.