Поклонская подвергла критике новогодние «петросяновские каламбурчики»

Москва, 3 января. Заместитель представителя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская подвергла критике программу передач на отечественном телевидении во время новогодних праздников.

Поклонская недоумевает, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания для зрителей, которые «устали целыми днями пересматривать «голубые огоньки» и другие неактуальные шоу».

«На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», — выражает недовольство российский политик в своем Telegram-канале.

Также парламентарий пишет, что не понимает, как некоторые люди могут все праздники употреблять алкогольные напитки. По словам Поклонской, у нее дома до сих пор стоит бутылка шампанского, открытая еще 30 декабря.

«Ох уж эти каникулы. Берегите свои желудки и мысли», — подвела итог Поклонская.

Ранее у себя в Telegram Наталья Поклонская затронула тему новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, впервые за украинскую историю ей не было стыдно за главу государства. Она говорит, что пропало ощущение съезда КПСС, где зачитывался скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Как отмечает Поклонская, после такого и ложка с оливье в рот не лезла — пропадал аппетит.