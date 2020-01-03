Тегеран «жестко» ответил на послание США насчет гибели Сулеймани

Тегеран, 3 января. Иран «жестко» отреагировал на сообщение США, переданное Тегерану посольством Швейцарии, касаемо гибели военачальника КСИР Касема Сулеймани в результате ракетного удара США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«[Посольство Швейцарии] принесло глупое послание от США. Сегодня во второй половине дня они получили решительный ответ… Во второй раз посол Швейцарии был вызван для получения письменного надлежащего и жесткого ответа», — заявил Зариф.

3 января 2020 года ВС США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Он командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распоряжение на проведение нападения дал президент Дональд Трамп. США объясняют данное решение попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.