Пригожин отреагировал на критику по отношению к «Голубым огонькам»

Москва, 3 января. Критика по отношению к «голубым огонькам» является несправедливой, так как рядовые телезрители не осознают всей сложности создания таких проектов, заявляет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, работа на «голубом огоньке» — не просто зайти в кадр и спеть. Прежде всего необходимо согласовать график. Телеканал должен попасть в свободное время в графике артистов, и это удается далеко не всегда. Также возникают проблемы со съемками на улице или в холодных павильонах, после чего многие звезды рискуют заболеть.

На вопрос о том, почему каждый год россияне видят в новогодних шоу одни и те же лица, хотя появляются новые и талантливые артисты, Пригожин ответил, что надо ценить то, что «у нас есть Пугачева и Ротару». По его мнению, сегодня многие артисты незаслуженно считают себя великими, и являются заложниками хайпа.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы. И многим из них нет действительно достойной смены», — говорит музыкальный продюсер.

По его словам, формат новогодних шоу остается прежним, так как кардинально что-то менять опасно.

«Менять что-либо кардинально крайне опасно. Видимо, с учетом этого телеканал «Россия» придерживается классического формата «голубых огоньков». И, судя по статистике, шоу такого формата по-прежнему приходится по душе многим зрителям, в то время как эксперименты, как правило, не дают желаемых цифр», — говорит продюсер, отметив, что у каждого времени есть свои традиции, которые лучше не нарушать.

Пригожин вспомнил, что в свое время Первый канал изменил классический формат «огонька» на программу «Старые песни о главном». По его мнению, это стало революцией на отечественном телевидении, так вместо простых посиделок, появилось настоящее шоу, которым занимаются талантливые режиссеры.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Алла Пугачева наложила вето на участие в «Новогоднем огоньке» Ольги Бузовой, поскольку считает, что ее выступление не подходит под формат семейного шоу.