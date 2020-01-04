Трамп заявил о желании «остановить войну», оправдываясь за убийство Сулеймани

Вашингтон, 4 января. Американский президент Дональд Трамп попытался оправдаться за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, им был дан приказ своим войскам убить командующего спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции с целью «остановить войну».

«Вчера мы предприняли действия, чтобы остановить войну, — заявил политик в интервью одному из американских телеканалов. — Мы предприняли действия не для того, чтобы начать войну».

Трамп уверен, что Сулеймани нужно было убить раньше.

«То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно», — выразил мнение президент.

Накануне Пентагон выпустил заявление, в котором сообщалось о проведенной США операции в Ираке. Американский войска нанесли ракетный удар по району аэропорта Багдада. В результате бомбардировки был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Вашингтон считает террористической организацией. Кроме того, также был убит и заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Как заявил в интервью Федеральному агентству новостей доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, убийство США иранского генерала можно назвать исключительно террористическим актом со стороны США.

По мнению публициста Анатолия Вассермана, убийство Сулеймани — это результат начавшейся в США предвыборной гонки.