Пентагон отправит еще 3 тысячи солдат на Ближний Восток

Вашингтон, 3 января. Пентагон одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток. Сообщается, что в регион будет направлено три тысячи военных.

Сообщается, что на Ближний Восток перебросят военнослужащих одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были отправлены около 750 солдат.

По словам американского сенатора Боба Менендеса, президентская администрация должна представить Конгрессу информацию о том, какую стратегию она собирается проводить на Ближнем Востоке.