Пентагон отправит еще 3 тысячи солдат на Ближний Восток

Вашингтон, 3 января. Пентагон одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток. Сообщается, что в регион будет направлено три тысячи военных.
Сообщается, что на Ближний Восток перебросят военнослужащих одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были отправлены около 750 солдат.
По словам американского сенатора Боба Менендеса, президентская администрация должна представить Конгрессу информацию о том, какую стратегию она собирается проводить на Ближнем Востоке.
«Переброска дополнительного контингента в регион вызовет эскалацию ситуации, и такой шаг не был одобрен Конгрессом США. Администрация президента обязана предоставить Конгрессу информацию о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свою решение об отправке войск на Ближний Восток», — заявляет сенатор.