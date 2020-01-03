Опубликована декларация о доходах Зеленского

Киев, 3 января. Национальное агентство Украины по противодействию коррупции обнародовало очередную декларацию о доходах президента страны Владимира Зеленского.

Согласно документу, президент Украины задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал-95». В конце декабря 2019 года Зеленский получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (почти 206 тысяч долларов) от студии «Квартал-95» и 104 тысяч гривен (более 4 тысяч долларов) компенсации за использование торговой марки.

Студия «Квартал-95» занимается производством развлекательного контента, фильмов, сериалов и концертной деятельностью. Одним из со-основателей компании является Владимир Зеленский, который вышел из бизнеса после его избрания на пост президента Украины.

В мае 2019 года сообщалось, что в декларации о доходах новоиспеченного украинского президента фигурируют дом в Киеве (площадью 353 кв. м., стоимостью 28,5 тысячи долларов), земельный участок (площадью 1200 кв. м. и с двумя парковочными местами), дом в Италии, апартаменты в Великобритании и десять гостиничных номеров в Грузии.

Как сообщает «Газета.ру», на новогодних праздниках президент Украины Владимир Зеленский был замечен на горнолыжном курорте «Буковель» в Карпатах. Это стало известно благодаря фотографиям пользователей Instagram, которым посчастливилось встретить главу государства на лыжной трассе. Украинцы выкладывали совместные фото с улыбающимся Зеленским в горнолыжном костюме. В офисе президента подтвердили информацию, сообщив, что глава государства остановился в президентской резиденции «Синегора» в 60 км от Ивано-Франковска.