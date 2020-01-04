

Сирия, 4 января. САА отбила две контратаки боевиков в Идлибе. США вызвали эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Иракский парламент призывает вывести иностранные войска с территории страны, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили десять джихадистов вооруженной оппозиции, отбивая контратаки в Идлибе; обменивались ударами с боевиками юго-западнее Алеппо; обследовали территорию населенного пункта Бокрус в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в подрыве автомобиля SDF**** в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: обвинялись в установке СВУ в районе Тель-Абьяда в северной части Ракки; организовали взрыв в городе Аль-Баб на севере Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли укрепрайоны курдских радикалов на северо-востоке Алеппо; заявили о нейтрализации главы разведки РПК Метина Арслана в Ираке.

Соединенные Штаты: нанесли удары по району международного аэропорта Багдада, что привело к гибели главы спецназа КСИР Касема Сулеймани и замкомандира «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандиса; эвакуировали высшее командование из Ирака; призвали своих граждан покинуть Иракскую Республику.

Провинция Алеппо

В северной части региона накануне вновь обострилось вооруженное противостояние между курдскими бандгруппами и союзными Анкаре формированиями. В первой половине дня Twitter-канал (baladinetwork) сообщал об артобстрелах вооруженных сил Турции вблизи границы — под огнем оказались военные объекты Отрядов народной самообороны (YPG) неподалеку от населенных пунктов Аш-Шуйух и Зор-Магар. Позднее курдские боевики вновь прибегли к вылазкам на подконтрольной протурецким силам территории. Новостной портал Step News Agency передавал, что в городе Аль-Баб произошел взрыв, в организации которого подозреваются подпольные группы YPG, модель функционирования которых была перенята у «спящих ячеек» «Исламского государства».

В Западном Алеппо тем временем возобновились взаимные обстрелы на линии разграничения сил правительственных войск и джихадистов незаконных бандформирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела огонь по расположениям боевиков в районе населенных пунктов Джазрайя и Заммар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вновь приступили к обследованию районов на западном берегу Евфрата, дабы предупредить возможные вылазки боевиков «Исламского государства». Согласно данным новостного портала Halab Today TV, в районе города Бокрус на юго-востоке от Дейр-эз-Зора были взяты под стражу несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористами «Исламского государства».

Во второй половине дня в Восточном Дейр-эз-Зоре были замечены военные самолеты западной коалиции. Интернет-портал Euphrates Post передавал, что вылеты носили разведывательный характер, тогда как военный источник в Twitter (Nawaroliver) сообщал, что на самолетах осуществлялась эвакуация высокого командования США из Ирака из-за существования угрозы нападения на американских военных. Напомним, подобные меры предосторожности сочли необходимыми ввиду массового недовольства иракского народа и проправительственного ополчения действиями США в Багдаде, в результате которых погибли высокопоставленный член Сил народной мобилизации («Хашд аш-Шааби») и глава иранского спецназа «Аль-Кудс».

Провинция Идлиб

В минувшие сутки исламисты вооруженной оппозиции предприняли попытку контрнаступления сразу на двух направлениях Юго-восточного Идлиба. Как передавало агентство новостей ТАСС, боевики готовили прорыв в районе населенных пунктов Ат-Тах и Джарджаназ, а также неподалеку от Абу-Духура. Тем не менее правительственных подразделениям удалось отразить атаки. Информационный портал Al Nour передавал, что во время развернувшихся боев были уничтожены по меньшей мере десять джихадистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и связанных с ним группировок. Позднее в близлежащих районах отмечались перестрелки.

Провинция Ракка

Очередной взрыв прогремел в приграничном с Турцией районе. Согласно данным новостного агентства Al Nour, детонировала бомба, заложенная курдскими боевиками перед отступлением из зоны безопасности. Инцидент произошел в поселении Айн-Арус южнее Тель-Абьяда, который перешел под контроль союзных Анкаре протурецких формирований в октябре прошлого года. Как минимум два местных жителя были ранены.

Тем временем на контролируемой «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории также случился взрыв. Автомобиль курдских боевиков подорвался на мине неподалеку от города Аль-Карама на юго-востоке региона, в результате чего находившийся внутри член группировки погиб. В установке СВУ подозреваются джихадисты подпольных групп «Исламского государства».

Ирак

В ночь с четверга на пятницу США снова прибегли к атаке на позиции проиранских военизированных формирований. На этот раз удары пришлись на территории военного аэропорта города Багдад. Ракеты попали в автомобили, в которых находились высокопоставленные лидеры ополченцев шиитов. Налет обернулся гибелью командира одного из спецподразделений «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, замглавы «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандиса, а также шести их сподвижников. Как передавал на своей странице в Telegram военный источник (rybar), ссылаясь на заявление Пентагона, эта атака была призвана помешать иранским планам.

Действия США получили широкое осуждение среди мирного населения, этой же позиции придерживается и сирийский МИД. Верховный лидер Али Хаменеи и президент Ирана Хасан Рухани заявили о намерении отомстить за погибших. «Хашд аш-Шааби» начали мобилизовать свои силы в Багдаде. В то же время премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди сообщил, что действия США нарушают суверенитет Республики. В парламенте призвали к выводу иностранных войск из страны. Вашингтон, в свою очередь, обратился к гражданам США, находящимся в Ираке, с призывом покинуть Республику.

Между тем Турция заявила о нейтрализации главы разведки Рабочей партии Курдистана (РПК) Метина Арслана в Иракском Курдистане. Telegram-канал (infantmilitario) передавал, он был ликвидирован в ходе спецоперации.

1 Организация запрещена на территории РФ.