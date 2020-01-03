Наташе Королевой вручили самогонный аппарат на Новый год

Москва, 3 января. Певице Наташе Королеве на Новый год подарили самогонный аппарат. Она осталась очень рада презенту от друзей.

Недавно Наташа Королева рассказывала о своих отношениях с мужем Сергеем Глушко, более известным под сценическим псевдонимом Тарзан. По ее словам, за 17 лет совместной жизни их чувства совершенно не остыли. Кроме того, они часто находятся в разъездах вдали от дома, что не дает им устать друг от друга. Новый год семейная пара отметила вместе в своем загородном доме в Крекшино. Звездные супруги отмечали наступление 2020 года в окружении друзей и близких.

Гости веселились, хозяйка дома пела песни в костюме Деда Мороза, скучно точно никому не было. Пришло время открывать подарки, и певица решила начать с самого большого в праздничной коробке с лентой. Наташа Королева приложила немало усилий, пытаясь открыть новогодний подарок от друзей. Наконец упаковка была снята, и довольная певица достала домашний самогонный аппарат.

Фанаты певицы согласны с тем, что подарок креативный. Но нашлись и те, кто считает, что самогонный аппарат — сомнительный презент. «Не спилась бы», — переживают за Наташу Королеву ее подписчики. Многие отмечают, что певица с юных лет ездит по гастролям, и часто позволяла себе отдохнуть с коллегами, поэтому наверняка научилась себя сдерживать.

Также Наташа Королева разместила видеоролик, на котором позирует вместе со своим супругом и уже взрослым сыном Архипом. Сергей Глушко надел красную кепку «Супер Марио», а Архип был в кигуруми оленя.

«С моей семьей не соскучишься! Супер Марио и Рудольф», — оставила подпись под видео певица.

На самой Королевой был зеленый ободок со стразами. Звездная чета запускала фейерверки во дворе и смотрела на огоньки в небе.