Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Алеппо в Сирии

Москва, 3 января. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Юрий Боренков сообщил, что в сирийской провинции Алеппо продолжается патрулирование, осуществляемое военной полицией РФ.

Как отметил генерал-майор, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Аджами – Каракозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.

Кроме того, за прошедшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Идлибской зоны деэскалации. Боевики обстреляли следующие населенные пункты: Хуайз, Эль-Харука провинции Хама; Хан-Шейхун, Абу-Дафна, Телль-Алуш, Эс-Саватр, Тертиях, Хербет-Таллун, Суккория, Телль-Сиди-Джафар, Барса провинции Идлиб; Бейт-Джнауро, Кальят-Марза, Чекурджак, Сараф провинции Латакия; Муканис-Эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо.