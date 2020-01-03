

Сирия, 3 января. Минобороны РФ назвало действия Соединенных Штатов в Ираке недальновидными. Фонд имени Ахмата Кадырова обеспечил доставку гумпомощи в город Алеппо. Протестующие в Иране жгут американские флаги, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в районе города Эс-Сухне на востоке провинции Хомс.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): сообщил о прибытии гуманитарной помощи от Фонда имени Ахмата Кадырова в город Алеппо.

Соединенные Штаты: убийством главы спецподразделения «Аль-Кудс» спровоцировали протесты в Иране.

Провинция Алеппо

Российский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (ЦПВС) опубликовал новые данные о ходе восстановительных работ в провинции Алеппо. Стало известно, что был завершен ремонт одного из жилых домов в районе населенного пункта Эль-Эс. Эта территория пострадала в результате постоянных обстрелов со стороны боевиков исламистских бандформирований, занимающих западные окраины региона. Как известно, джихадисты, базирующиеся на границах «Большого Идлиба», регулярно провоцируют столкновения с правительственными войсками на линии разграничения сил сторон.

Между тем в административный центр провинции прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Фонда имени Ахмата Кадырова. Отмечается, что детям были выданы 38 новогодних подарков.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в районе пустыни Бадия аш-Шам в восточной части провинции произошел взрыв. На СВУ, предположительно заложенном террористами «спящих ячеек» «Исламского государства», недалеко от города Эс-Сухне подорвался автомобиль Сирийской арабской армии (САА). По предварительным данным, никто из военнослужащих правительственных сил не пострадал. Предполагается, что в организации взрыва могут быть замешаны боевики, которым удалось найти укрытие на оккупированной силами международной коалиции США территории на юге Хомса. Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о своей причастности к установке бомбы. Напомним, ранее один из пленных террористов в ходе допроса сознался в том, что проходил обучение на базе США «Ат-Танф».

Провинция Даръа

В Сирийскую Арабскую Республику (САР) продолжают возвращаться беженцы. Так, согласно информации российского Центра по применению враждующих сторон, с территории Иордании через блокпост «Насиб» на юге провинции Даръа в страну прибыли 234 человека. Еще 167 вынужденных переселенцев приехали из Ливана — они пересекли границу через пункты пропуска «Тель-Калах» и «Джейдет-Ябус» в провинциях Дамаск и Хомс. Таким образом, освобождение юго-западной части Сирии правительственной армией и ВКС РФ обеспечило активизацию процесса возвращения беженцев — почти ежедневно в САР прибывают несколько сотен граждан. Напомним, операция по зачистке провинций Даръа и Эль-Кунейтра завершилась в июле 2018-го, тогда как Дамаск был полностью освобожден еще весной того же года.

Ирак

Представители Минобороны РФ прокомментировали убийство американскими военными главы спецотряда «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касема Сулеймани. По мнению российского ведомства, данные действия США совершенно недальновидны, поскольку они провоцируют острую эскалацию военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и ведут к разрушительным последствиям для международной системы безопасности в целом. Напомним, иранский командир был убит ракетным ударом Соединенных Штатов в ночь на 3 января на территории Ирака.

События в Ираке спровоцировали волну протестов в соседнем Иране, передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar). Жители страны организовали демонстрации с целью осудить преступные действия США. Протестующие жгут американские флаги.

1 Организация запрещена на территории РФ.