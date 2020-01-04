

Сирия, 4 января. Благодаря усилиям арабских племен курдские радикалы освободили 90 семей из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. На юго-восток Дейр-эз-Зора прибыли подкрепления ополченцев-шиитов из Ирана. САА разминировала два гектара местности в провинциях Даръа и Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления на юго-восток Дейр-эз-Зора для проведения спецоперации по поиску «спящих ячеек» ИГ1; вели работы по разминированию в провинциях Даръа и Дамаск.

Курдские вооруженные группировки: отпустили 90 семей из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке благодаря усилиям местных арабских племен.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): сообщил о восстановлении хлебопекарни в городе Тафас в провинции Даръа.

Провинция Дейр-эз-Зора

Информационный портал DeirezZor 24 сообщает о том, что в последние несколько дней на юго-восток провинции прибыла новая партия проправительственных ополченческих отрядов из Ирана. Союзники армии Башара Асада заняли позиции в районе города Абу-Кемаль поблизости от границы с Ираком. В составе подкреплений прибыли около сотни ополченцев-шиитов во главе с их командиром по имени Хадж Митхам. Отмечается, что переброшенные части уже приняли участие в спецоперации, направленной на выявление и уничтожение так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, о результатах которой на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Даръа

На юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются работы по восстановлению мирной жизни в регионе. По сведениям российского Центра по примирению враждующих сторон, в городе Тафас к северо-западу от Даръа была восстановлена хлебопекарня. Кроме того, в населенном пункте Земрин этой же провинции, а также в соседнем Дамаске проводились работы по разминированию. Всего от СВУ и мин, оставленных террористами, было очищено два гектара территорий. В общей сложности ликвидировано 36 взрывоопасных предметов. Напомним, Даръа и соседняя Эль-Кунейтра были освобождены усилиями войск САР и ВКС РФ летом 2018 года, а все пригороды и окрестности Дамаска — весной того же года.

Провинция Хасака

Из лагеря «Аль-Хол» в провинции Хасака, находящемся под контролем курдских Отрядов народной самообороны (YPG), были отпущены 90 семей, передает новостной Telegram-канал «Вестник Дамаска». Все покинувшие пункт временного размещения люди являются жителями западной части провинции Ракка. Добиться освобождения новой партии беженцев удалось благодаря усилиям лидеров местных арабских племен, которые инициировали переговоры с главарями YPG. Стоить отметить, что курдские боевики силой удерживают многих вынужденных переселенцев в лагере, где нет возможности получить медицинскую помощь и отсутствуют нормальные условия для жизни. Из-за этого в «Аль-Холе» регулярно гибнут дети.

Ирак

Президент Сирии Башар Асад направил своему иранскому коллеге Хасану Роухани и аятолле исламской республики Али Хаменеи телеграммы с соболезнованиями по поводу гибели командира спецподразделения «Аль-Кудс», являющегося частью Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Глава САР заметил, что сирийцы никогда не забудут вклада сил КСИР и лично Сулеймани в борьбу с террористами на территории Сирийской Арабской Республики. Асад добавил, что данное преступление США в очередной раз подтвердило факт поддержки Вашингтоном терроризма и наличие у американцев цели по дестабилизации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.