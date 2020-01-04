Москва и Киев подписали контракт по транзиту газа. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Новогодние поздравления мировых лидеров «HAPPY NEW YEAR!» — так лаконично поздравил с Новым годом англосаксонский мир президент всея Америки Дональд Трамп. Конечно же, в Twitter. Другие мировые лидеры были более красноречивы. Президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, британский премьер Борис Джонсон выступили с телевизионными посланиями к жителям Старого Света. Образец для грантов геополитики — Владимир Путин, ежегодно собирающий миллионы «лайков» за искренние обращения к россиянам под бой курантов. А вот что осталось за кадром. Накануне праздника наш президент, в частности, обменялся поздравлениями с председателем КНР. И это несмотря на то, что китайский Новый год наступит лишь 25 января, в наш Татьянин день. Си Цзиньпин от имени всего народа Поднебесной поприветствовал своего большого друга Владимира Путина и всех россиян, подчеркнув совместные успехи двух стран в юбилейном 2019-м. Напомню, в ушедшем году Москва и Пекин отметили 70-летие дипломатических отношений. Да с каким космическим размахом! Вспомнить, хотя бы, газопровод «Сила Сибири». А вот другой телефонный разговор стал поистине политической сенсацией. Два Владимира — Путин и Зеленский — в канун 1 января поздравили друг друга с наступающим. И это после шестилетней паузы. Порошенко, незаконно потеснивший Януковича, от диалога с русским миром всячески открещивался. И лишь с приходом во власть нового президента между нами тает лед. Неприятная неожиданность для бандеровской хунты, чей звездный час на Украине, кажется, идет к закату. Лидеры высказали надежду на полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе, обсудили недавнюю встречу «нормандской четверки» в Париже, предновогодний обмен пленными «всех на всех» и эпохальную «газовую сделку». Одним словом, испортили праздник оголтелым киевским русофобам.

РФ и Украина подписали «газовое соглашение» «Голубой огонек» пришел в Киев. Практически за считанные часы до боя курантов свершилось новогоднее чудо. После затяжного, мучительного выяснения отношений Россия и Украина наконец-то заключили соглашение по газовому транзиту. Финальный пакет документов на поставку голубого топлива через Незалежную подписали «Газпром» и «Нафтогаз». С 1 января вступил в силу новый контракт на грядущую пятилетку — за это время объемы транзита в Европу составят 225 млрд м³ газа. Главным компромиссом на пути к договору стал взаимный отказ от всех исков, по которым нет судебного вердикта. Решающий этап венских переговоров с участием Еврокомиссии длился почти неделю в режиме нон-стоп. Усилия того стоили, ведь прежний договор едва не стал новогодней «просрочкой». Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в дальнейшем контракт на транзит газа может быть продлен еще на 10 лет. Пришли к общему знаменателю по газовым вопросам и Москва с Минском. Компания «Газпром» сообщила, что транзит, а также поставки голубого топлива в Белоруссию продлены до 2021-го. Предыдущий контракт, как и в случае с Киевом, истекал на излете 2019-го. Кроме того, стороны подписали протокол о газовых ценах, но только на январь и февраль года наступившего. Так что уже скоро переговоры, судя по всему, продолжатся. Известно, что объемы поставок и транзита сохраняются на прежнем уровне, а вот что с ценой, пока остается тайной. Так что украинцы и белорусы, не загадывая наперед, уже справедливо поздравляют друг друга «С Новым газом!».

США предупредили РФ о терактах Дональд Трамп спешит на помощь. Накануне Нового года американские спецслужбы предупредили российских коллег о подготовке серии терактов в Петербурге. По горячим следам в Северной столице задержали двух подозреваемых. Они признались, что действительно планировали совершить террористические атаки во время зимних праздников. В квартире преступного тандема найдены неоспоримые улики. Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за бесценные секретные материалы, которые спасли реальные жизни. Лидеры государств условились продолжить двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом. И, пожалуй, это чуть ли не единственное направление, где Москва и Вашингтон могут выстраивать нормальный человеческий диалог, без налета американского чванства и санкционных «страшилок». Еще в июле 2018-го на встрече с американским лидером в Хельсинки Владимир Путин предложил возобновить работу двусторонней группы по борьбе с терроризмом, которая действовала с 2001-го по 2014-й год. К слову, встречи на уровне заместителей глав МИД и экспертов никто не отменял. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил такое взаимодействие. «Предотвращение теракта в Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества российских и американских спецслужб», — отметил глава пресс-службы президента России. К прискорбию, Штатам, претендующим на мессианство во всем мире, непросто уследить за своими «домашними» стрелками. Накануне новогодней кутерьмы в одной из церквей Техаса прихожан вместо колокольного звона оглушили звуки выстрелов. В храм прямо во время причастия ворвался вооруженный каратель и открыл огонь. Ничего святого. В саму новогоднюю ночь в ходе перестрелок погибли не менее 10 человек. Инциденты произошли в клубах и барах разных городов страны: в Орландо, Сент-Луисе, Филадельфии. А ведь говорят: «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Как бы Штатам и в 2020-м не продолжить печальную статистику. Ведь в прошлом году США стали рекордсменом по количеству массовых убийств с огнестрельным оружием: более 40! Симптомы эпидемии налицо. Власти страны даже намеревались пересмотреть закон о хранении оружия, но от слов к делу так и не перешли. Может, в наступившем году получится?

США третируют Ближний Восток У самих проблем — воз и маленькая тележка, а они все о судьбах человечества пекутся. Вот под Новый год «посеяли ветер» на многострадальном Ближнем Востоке: 25 смертей, более 30 пострадавших после авиаудара по группировке «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Это шиитское движение, которое, между прочим, успешно боролось с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Однако Пентагон обвинил именно «Хезболлу» в атаке на американскую базу в Иракском Киркуке и, более того, сообщил о ее связях с Ираном. Трамп голословно обвинил Тегеран и в подстрекательстве антиамериканских протестов в Багдаде. 31 декабря тысячи активистов вышли к посольству США в Ираке и потребовали от Вашингтона прекратить агрессию — окружили здание, спалили ограждение и даже пытались взять «неприступную крепость» штурмом. Американский посол и его коллеги экстренно покинули страну — подальше от гнева людского. А Пентагон поспешил отправить на Ближний Восток еще 750 военных. Задиристый Трамп через Twitter пригрозил Тегерану «серьезными последствиями». Он заявил, что «Иран заплатит большую цену», если причинит вред американцам. Впрочем, верховный лидер страны Али Хаменеи своего визави тут же «приструнил». «Иран — против войны, но нанесет тяжелый удар по тем, кто угрожает его интересам», — подчеркнул верховный лидер Ирана. Москва призвала участников конфликта воздержаться от подобных шагов в будущем. По мнению отечественного МИД, сложившаяся ситуация совершенно неприемлема. США продолжают наносить удары по объектам, связанным с Ираном. На этот раз американцы атаковали район аэропорта в Багдаде. Погиб лидер «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерал Сулеймани. Также в СМИ появилась информация, что жертвой атаки стал замглавы шиитского ополчения Ирака. В Пентагоне подтвердили, что нанесли удар по распоряжению президента Трампа. Штаты явно раздувают новый пожар во взрывоопасном регионе и, похоже, настроены на «большую бурю» в наступившем 2020-м.