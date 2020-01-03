Премьер-министр нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж оказался главным виновником незаконного задержания российских социологов. Об этом стало известно после установления деталей переговоров между высшим руководством триполитанских «властей» и российской стороной, в ходе которых сотрудников ФЗНЦ использовали как заложников для беззастенчивого шантажа.

Федеральному агентству новостей стал известен главный виновник захвата сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Максима Шугалея и Самера Суэйфана арестовали по личному распоряжению Файеза Сарраджа. Несмотря на отсутствие законных оснований на задержание социологов, глава нелегитимного ПНС Ливии решил воспользоваться их присутствием в Триполи в корыстных целях. Формально поводом для пленения стала встреча с Сейфом аль-Исламом Каддафи — сыном прошлого лидера страны Муаммара Каддафи, о которой было заявлено заранее. При этом глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри проявлял к деятельности россиян большой интерес и не вмешивался в нее.

Арестовали социологов в мае 2019 года под надуманным предлогом — якобы они пытались вмешаться в ливийские выборы. При этом руководство ПНС использовало эту причину лишь тогда, когда ее впервые озвучили на страницах американского издания Bloomberg, 5 июня 2019 года. Однако в Ливии до сих пор не принята конституция, и когда в стране состоятся выборы нового лидера — до сих пор не определено.

После опроса граждан страны результаты социологов показали, что народная поддержка оказалась не на стороне Файеза Сарраджа. При подсчете голосов он оказался далеко позади своих политических оппонентов. Это напугало главу высшего триполитанского правительства, что и привело к захвату Максима и Самера.

В ходе переговоров с российской стороной, высшее руководство так называемого ПНС Ливии пыталось ее шантажировать, используя для этого захваченных боевиками граждан РФ. Они требовали от России поставок оружия, а также выставляли политические требования. Таким образом, начальство ПНС намеренно держит россиян в тюрьме «Митига» как заложников.

Напомним, что российские социологи прибыли в Триполи по личному приглашению Халеда аль-Мишри. Они прилетели в страну по визам и не скрывали своих задач, обозначенных Фондом: общение с местными жителями, лидерами общественного мнения и официальными лицами. Эти встречи никак не запрещались, и даже, наоборот, вызывали интерес со стороны ПНС.

После ареста россиян поместили в неофициальную тюрьму «Митига» в Триполи. Арестовали их террористы из группировки RADA, известной своими преступлениями. Руководимую бандитом Абд Аль-Рауфом Карой группировку ООН обвиняет в похищениях людей с целью выкупа, казнях, незаконных арестах и пытках. Это бандформирование находится под контролем МВД ПНС Ливии, которое возглавляет экстремист Фатхи Башага.