Смолов рассекретил отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Москва, 3 января. Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассекретил отношения с 17-летней внучкой бывшего президента страны Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Заслуженный мастер спорта России опубликовал в социальной сети Instagram снимок с отдыха на острове Сен-Барт. На фотографии 29-летний спортсмен запечатлен вместе с Юмашевой и друзьями, причем пара, улыбаясь в камеру, обнимается.

О романе молодых людей стало известно несколько недель назад. Пользователи Сети заметили, что девушка стала активно ставить лайки и писать комментарии под постами известного футболиста.

Смолов раньше встречался с российской телеведущей и фотомоделью, обладательницей титула «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой. Весной 2015 года девушка объявила о расставании. После футболист состоял в отношениях с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко и «Мисс Россия — 2015» Софьей Никитчук.

В конце декабря стало известно о желании московского «Динамо» вернуть Смолова. По словам источника Федерального агентства новостей, руководство бело-голубых рассматривает кандидатуру нападающего «Локомотива», причем уже в зимнее трансферное окно. Переход футболиста обойдется клубу примерно в 10 миллионов евро.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» за девять миллионов евро летом 2018 года.