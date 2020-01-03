Экс-депутат Рады Журавко назвал Кравчука и Савченко испорченной ДНК Украины

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK сказал, что у Украины есть три ДНК — Юго-Восток, Запад и Центр, с чем Савченко не согласилась. Она заявила, что ДНК у всех украинцев одинаковая. Спор двух политиков корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко.

«С обоими политиками нельзя согласиться, но у Савченко хотя бы какая-то мысль есть в правильном направлении. Самая главная испорченная ДНК Украины — это сам же Кравчук. Как в народе его называли в 90-е годы, «кравчучка». Что касается Савченко, это тоже испорченный продукт ДНК, так как она выступила против собственного народа и воевала, как самый настоящий террорист, в Донбассе. Савченко и запустила маховик, который привел к разделению среди своих. Кровь пролилась… И не Кравчук ли раньше вылизывал одно место Порошенко, когда тот разделял Украину?», — вспомнил Журавко.

Эксперт считает, что и украинцев, и русских объединяет одна ДНК. Мы — единый славянский народ. Мы — победители страшной Великой Отечественной войны. А лжеполитики привели страну к глубокому расколу и серьезнейшему политическому кризису. Если бы было меньше таких «маразматиков», считает Журавко, народ быстрее бы нашел общий язык.

Сегодня, считает Журавко, наблюдается кризис разделения народа уже внутри самой Украины.

«Сегодня нужно искать зерно объединения и спасать хотя бы оставшуюся Украину. Как политик я бы сейчас стремился хотя бы к миру внутреннему. О Донецке и Луганске даже нечего говорить. Они сами говорят за себя. А Савченко должна первая выйти на «козлиное болото» (майдан) и стать на колени, попросить прощения у народа не только Донбасса, но и всей Украины за то, что она натворила», — заключил Журавко.

Напомним, что после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года Луганская и Донецкая области не признали новую власть на Украине и после референдумов провозгласили свою независимость, объявив об образовании новых республик — Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Киев до сих пор не признал их независимость и пытается вернуть в состав Украины посредством силовой операции, которая не признается официальным Киевом гражданской войной.