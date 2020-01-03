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Экс-депутат Рады Журавко назвал Кравчука и Савченко испорченной ДНК Украины

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Журавко высказался о ДНК украинцев

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK сказал, что у Украины есть три ДНК — Юго-Восток, Запад и Центр, с чем Савченко не согласилась. Она заявила, что ДНК у всех украинцев одинаковая. Спор двух политиков корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко.

«С обоими политиками нельзя согласиться, но у Савченко хотя бы какая-то мысль есть в правильном направлении. Самая главная испорченная ДНК Украины — это сам же Кравчук. Как в народе его называли в 90-е годы, «кравчучка». Что касается Савченко, это тоже испорченный продукт ДНК, так как она выступила против собственного народа и воевала, как самый настоящий террорист, в Донбассе. Савченко и запустила маховик, который привел к разделению среди своих. Кровь пролилась… И не Кравчук ли раньше вылизывал одно место Порошенко, когда тот разделял Украину?», — вспомнил Журавко.  

Эксперт считает, что и украинцев, и русских объединяет одна ДНК. Мы — единый славянский народ. Мы — победители страшной Великой Отечественной войны. А лжеполитики привели страну к глубокому расколу и серьезнейшему политическому кризису. Если бы было меньше таких «маразматиков», считает Журавко, народ быстрее бы нашел общий язык.

Журавко высказался о ДНК украинцев

Сегодня, считает Журавко, наблюдается кризис разделения народа уже внутри самой Украины.

«Сегодня нужно искать зерно объединения и спасать хотя бы оставшуюся Украину. Как политик я бы сейчас стремился хотя бы к миру внутреннему. О Донецке и Луганске даже нечего говорить. Они сами говорят за себя. А Савченко должна первая выйти на «козлиное болото» (майдан) и стать на колени, попросить прощения у народа не только Донбасса, но и всей Украины за то, что она натворила», — заключил Журавко.

Напомним, что после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года Луганская и Донецкая области не признали новую власть на Украине и после референдумов провозгласили свою независимость, объявив об образовании новых республик — Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Киев до сих пор не признал их независимость и пытается вернуть в состав Украины посредством силовой операции, которая не признается официальным Киевом гражданской войной.

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