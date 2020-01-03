НМ ДНР обвинила ВСУ в попытке обострить ситуацию в Донбассе провокационными атаками

Донецк, 3 января. Вооруженные силы Украины пытаются обострить ситуацию в Донбассе, совершая провокационные атаки на населенные пункты. С таким обвинением выступил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По его словам, в пятницу киевские силовики обстреляли поселки Зайцево и Старомихайловка. Бойцы ВСУ использовали противотанковые гранатометы и пулеметы.

«Данные факты украинской стороны мы расцениваем как попытку обострить обстановку и спровоцировать нас на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить в ведении огня в период новогодних и рождественских праздников», — объяснил представитель НМ ДНР.

Он призвал Киев отказаться от попыток дестабилизировать обстановку.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Ситуацию в Донбассе в очередной раз обсудили лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в ходе саммита, который состоялся 9 декабря. По итогам встречи главы государств приняли коммюнике, которым предусмотрено разведение сил в трех новых точках в Донбассе — ожидается, что отвод войск произойдет в марте 2020 года. Предыдущее разведение сил состоялось у линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое минувшей осенью.