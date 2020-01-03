Мilitary Watch пофантазировал о российских самолетах будущего

Вашингтон, 3 января. Американский журнал Мilitary Watch составил список из боевых самолетов Воздушно-космических сил России, которые появятся или могут появиться в ближайшие годы.

Авторы статьи отметили, что ВПК России до недавнего времени в основном модернизировал советские самолеты. Однако по мере развития мировой авиапромышленности акцент поставили на создание моделей нового поколения. Эксперты учли в материале, какие боевые машины уже есть у ВКС РФ, и пофантазировали о будущем.

Так, единственным невыдуманным самолетом в статье стал проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, разрабатываемый ПАО «Туполев». Его первые полеты запланированы на 2025 год. Воздушное судно считают ответом на H-20 Китая и B-21 Raider США. Ожидается, что ПАК ДА оснастят гиперзвуковыми баллистическими ракетами.

Авторы предположили, что российские специалисты со временем выпустят усовершенствованную версию среднего истребителя МиГ-29, которая вполне может получить название МиГ-36. Другой гипотетической моделью назвали МиГ-41. Этот самолет-перехватчик совместит в себе качества МиГ-25 и МиГ-31.

Эксперты сочли, что модернизации подвергнут и истребитель нового поколения Су-57. Его серийное производство началось только в прошлом году, однако авторы материала уже окрестили его усовершенствованную модель Су-60.

По мнению американского журнала, мир в скором будущем может увидеть и Як-150. Этот истребитель будет способен выполнять вертикальную посадку. В 2020 году в России, по словам авторов статьи, будут заложены два корабля-амфибии.

Ранее генерал-майор, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Михаил Макарук рассказал, что показавший себя в Сирии истребитель Су-57 вскоре получит маневренность, ударную силу и мощность боеголовок. В настоящее время проводятся интенсивные испытания машины с двигателем второго этапа.

Тем временем генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о планах переименовать все производимые в России гражданские самолеты, чтобы сделать линейку авиалайнеров с единым названием.