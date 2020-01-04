Предотвращение терактов в Петербурге на Новый год. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Новый 2020 год
Праздничные фейерверки, брызги шампанского, народные гуляния и красочные ярмарки. Россия с размахом встретила Новый 2020 год! Кто-то отмечал этот день в кругу друзей, кто-то с семьей. Но каждый, как ребенок, ждет от этого года настоящих чудес. И все желания, непременно, сбудутся, если загадывать их под бой курантов. Многие москвичи и гости столицы решили сделать это прямо на Красной площади. Весь день 31 декабря на главной площадке страны было не протолкнуться. Гуляли часами: погода позволяла. Ни снега, ни привычных для москвичей морозов. В самую пору немного помечтать. Ну, и, конечно же, за несколько минут до Нового года к жителям страны с телеэкранов обратился президент России Владимир Путин.
«Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» — отметил президент.
Предотвращение терактов в России
К счастью, громкие происшествия в новогоднюю ночь не взбудоражили ни один город России. Хотя, могло произойти непоправимое. В Петербурге задержали двух мужчин, которые готовили теракты на праздники. Где конкретно могли произойти нападения — не разглашается. Но подозреваемые уже дали признательные показания. В их квартире полиция обнаружила улики. Примечательно, что о возможной трагедии сотрудникам ФСБ рассказали их американские коллеги. После этого президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу и поблагодарил за важную и своевременную информацию. А в Хабаровском крае в то же время силовики задержали мужчину, который пропагандировал деятельность террористических организаций. 45-летний местный житель распространял идеи радикалов в Интернете и помогал экстремистам собирать средства. Следователи возбудили два уголовных дела. По одному из них мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, по другому — семь. Стоит подвести итоги года. В 2019 в России предотвратили более 50 преступлений террористической направленности. К счастью, благодаря контртеррористическим операциям ни одной трагедии не произошло. Будем надеяться, что и 2020 не принесет нам плохих новостей.
Прощание с Галиной Волчек
На этой неделе в московском театре «Современник» определились с новым художественным руководителем. Им стал режиссер Виктор Рыжаков. К своим обязанностям он приступит уже сегодня, 4 января. До этого Виктор Анатольевич возглавлял Центр имени Всеволода Мейерхольда. А в начале своей творческой карьеры руководил Театром драмы и комедии на Камчатке. Кроме того, он в течение всей жизни участвовал в различных театральных проектах. Заслуженный деятель искусств России придет на смену Галине Волчек. Она возглавляла «Современник» более 40 лет. 26 декабря на 87 году жизни сердце народной артистки СССР остановилось. Актриса запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Осенний марафон», «Король Лир», а также своими режиссерскими постановками пьес «Вишневый сад», «На дне» и множеством других работ по произведениям классиков. В театральных кругах говорят, что еще при жизни Галина Борисовна одобрила кандидатуру Рыжакова. О том, чем будет жить театр, новый художественный руководитель пока не рассказывает. Но пообещал, что целый год в «Современнике» он посвятит памяти Галины Волчек.