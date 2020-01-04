Предотвращение терактов в Петербурге на Новый год. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Новый 2020 год Праздничные фейерверки, брызги шампанского, народные гуляния и красочные ярмарки. Россия с размахом встретила Новый 2020 год! Кто-то отмечал этот день в кругу друзей, кто-то с семьей. Но каждый, как ребенок, ждет от этого года настоящих чудес. И все желания, непременно, сбудутся, если загадывать их под бой курантов. Многие москвичи и гости столицы решили сделать это прямо на Красной площади. Весь день 31 декабря на главной площадке страны было не протолкнуться. Гуляли часами: погода позволяла. Ни снега, ни привычных для москвичей морозов. В самую пору немного помечтать. Ну, и, конечно же, за несколько минут до Нового года к жителям страны с телеэкранов обратился президент России Владимир Путин. «Конечно, у каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» — отметил президент.

Предотвращение терактов в России К счастью, громкие происшествия в новогоднюю ночь не взбудоражили ни один город России. Хотя, могло произойти непоправимое. В Петербурге задержали двух мужчин, которые готовили теракты на праздники. Где конкретно могли произойти нападения — не разглашается. Но подозреваемые уже дали признательные показания. В их квартире полиция обнаружила улики. Примечательно, что о возможной трагедии сотрудникам ФСБ рассказали их американские коллеги. После этого президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу и поблагодарил за важную и своевременную информацию. А в Хабаровском крае в то же время силовики задержали мужчину, который пропагандировал деятельность террористических организаций. 45-летний местный житель распространял идеи радикалов в Интернете и помогал экстремистам собирать средства. Следователи возбудили два уголовных дела. По одному из них мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, по другому — семь. Стоит подвести итоги года. В 2019 в России предотвратили более 50 преступлений террористической направленности. К счастью, благодаря контртеррористическим операциям ни одной трагедии не произошло. Будем надеяться, что и 2020 не принесет нам плохих новостей.