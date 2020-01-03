Генсек ООН после убийства Сулеймани призвал не допустить новой войны в Персидском заливе

Нью-Йорк, 3 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на фоне ситуации вокруг Ирана призвал стороны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

Он напомнил, что Гутерреш выступает за деэскалацию в Персидском заливе. По словам Хака, генсек ООН глубоко обеспокоен произошедшим в Багдаде.

«Наступил момент, когда лидеры должны проявить максимальную сдержанность. Мир не может допустить еще одну войну в заливе», — говорится в заявлении.

В пятницу США нанесли удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани и еще несколько человек. Он командовал элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который Вашингтон считает террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что распорядился провести атаку американский президент Дональд Трамп. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. США не предупредили власти Ирака об атаке.

МИД РФ расценил действия Вашингтона как авантюрный шаг, способный привести к росту напряженности во всем регионе, и выразил соболезнования народу Ирана. В этой стране объявлен трехдневный траур.