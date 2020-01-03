Асад выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью Сулеймани

Дамаск, 3 января. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования президенту Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада.

«Народ Сирии сохранит память о генерале Сулеймани, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма», — говорится в телеграмме.

Асад напомнил, что иранский генерал посвятил жизнь «служению родине и справедливому делу сил сопротивления». Преступление, совершенное Вашингтоном, лишь усилит решимость Ирана и Сирии противостоять американской подрывной политике на Ближнем Востоке, добавил президент.

Лидер Сирийской Арабской Республики выразил соболезнования в связи с гибелью четырех военных, а также заместителя командира шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, которые были в момент удара вместе с Сулеймани.

Согласно имеющейся информации, 3 января в автомобильную колонну, где находился Сулеймани, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что провели операцию в окрестностях Багдада американские силы. Санкционирован удар был президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон считает КСИР, элитным подразделением «Аль-Кудс» которого командовал генерал, террористической организацией.

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель Сулеймани, а МИД РФ предупредил о тяжелых последствиях решения Белого дома. Тело генерала доставят в Иран, где объявили трехдневный траур.

Как отметили ранее в Минобороны РФ, заслуги Сулеймани в борьбе с террористами ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) в Сирии неоспоримы.

1 Организация запрещена на территории РФ.